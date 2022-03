Real Madrid, PSG - Mercato : un vieux dossier entre Mbappé et le FC Barcelone remonte à la surface

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

L'Equipe a jeté une bombe dans la mare il y a deux jours en assurant que le FC Barcelone allait se lancer dans la bataille pour récupérer Kylian Mbappé. Voyant qu'Erling Haaland leur échappe, les Blaugrana voudraient recruter l'autre grande star du moment. De quoi inquiéter le Real Madrid ? Pas du tout ! En effet, comme le rappelle le site El Espagnol, cela fait cinq ans que le Barça sait que le natif de Bondy ne le rejoindra jamais.

En effet, à l'époque où Mbappé était encore à Monaco et juste avant qu'il ne signe au PSG, les dirigeants catalans avaient tenté leur chance. A l'époque, ils venaient de perdre Neymar, parti à Paris, et ils proposaient au jeune attaquant de le remplacer au sein d'une attaque de rêve formée de Lionel Messi et Luis Suarez. Wilfrid Mbappé était sous le charme et avait invité son rejeton à signer. Et celui-ci était prêt à se laisser tenter. Mais le Barça a hésité avant de finalement opter pour Ousmane Dembélé. Depuis, Kylian Mbappé nourrit une certaine rancœur, ce qui explique aussi qu'il ne cesse de répéter son amour du Real Madrid. C'est pourquoi Florentino Pérez n'a pas tremblé une seconde après l'apparition de cette rumeur !

Pour résumer C'est avec beaucoup de tranquillité que le Real Madrid a accueilli l'information de L'Equipe selon laquelle le FC Barcelone tenterait de recruter Kylian Mbappé (PSG). Et pour cause, le natif de Bondy a mis un stop énorme aux Blaugrana il y a cinq ans.

