Real Madrid, PSG - Mercato : une petite folie pour Haaland, Mbappé s’implante déjà à Madrid !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Kylian Mbappé (22 ans) va-t-il surfer sur sa belle dynamique samedi contre le FC Nantes au Parc des Princes (17h) ? Auteur d’un quadruplé historique pour sa dernière sortie dans l’enceinte parisienne avec les Bleus samedi contre le Kazakhstan (8-0), l’attaquant du PSG aura à cœur d’en faire de même face aux Canaris.

En attendant, les rumeurs au sujet de son transfert au Real Madrid sont reparties de plus belle pendant la trêve internationale. Entre autres choses, on a ainsi appris que Karim Benzema et le crack du PSG aimeraient recruter Paul Pogba dans la capitale espagnole en 2022. Habitera-t-il chez Mbappé ?

« La famille de Mbappé a acheté une deuxième maison à Madrid », a révélé Pipi Estrada hier soir dans l’émission El Chiringuito. De là à penser que son transferts est déjà bouclé... En parallèle, As a fait connaître le coût de l’opération Erling Haaland (21 ans) à ses courtisans. Il en coûtera ainsi pas moins de 350 millions d’euros - soit 70 M€ par an - au club qui voudra attirer l’attaquant norvégien avec le contrat longue durée exigé par Mino Raiola. Le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone sont prévenus.

🚨"La FAMILIA de MBAPPÉ se ha comprado una SEGUNDA CASA en MADRID"



La información de @PipiEstrada1 en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/1GC9paM7um — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 19, 2021