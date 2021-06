Real Madrid, PSG - Mercato : Varane met en péril l'arrivée de Mbappé avec ses exigences pour prolonger

L'été s'annonce décidément bien compliqué pour Florentino Pérez. Car non seulement il doit composer avec une enveloppe très réduite pour recruter, à cause de la crise sanitaire et de la réfection du Bernabeu, non seulement il lorgne des joueurs hors de prix mais il doit en plus se casser la tête pour prolonger des cadres. Notamment sa défense centrale.

Il veut voir son salaire passer de 6 à 12 M€

Le chiffre commun à Sergio Ramos et Raphaël Varane, c'est le 12. Comme le salaire annuel réclamé par les deux hommes pour prolonger. Pour l'Andalou, c'est celui qu'il touche actuellement mais Pérez voudrait le réduire de 10%, condition sine qua non pour prolonger. Pour le Français, en revanche, c'est bien plus compliqué.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Varane doit soit prolonger cet été, soit être vendu pour un tarif fixé à 60 M€. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Carlo Ancelotti lui a déjà téléphoné à plusieurs reprises pour lui dire qu'il comptait sur lui. Varane, qui est courtisé par le PSG, serait enclin à rester mais à une condition, très importante : que son salaire soit doublé, lui qui gagne 6 M€ actuellement. Mais au Real, où l'on fait tout pour avoir la capacité financière de recruter Kylian Mbappé, on ne peut pas accéder à cette demande. Varane va soit devoir revoir ses ambitions à la baisse, soit préparer ses valises.

