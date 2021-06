Real Madrid, PSG - Mercato : Varane repousse une offre et se rapproche de Paris

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Alors qu'il préparait sereinement le choc de ce mardi soir contre l'Allemagne, pour l'entrée en lice de l'équipe de France dans l'Euro 2020, Raphaël Varane a vu son nom faire la Une des sites de football. En effet, son avenir semble des plus incertains, lui qui est sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid. Florentino Pérez s'est montré très clair : soit il signe la prolongation qu'il lui a soumise, soit il s'en va. Pas question de revivre un épisode à la Sergio Ramos.

Un échange Mbappé-Varane plus argent ?

Il semblerait que l'ancien Lensois, présent en Espagne depuis dix ans, soit davantage enclin à partir. Il n'a en effet toujours pas signé de nouveau contrat. Cela a attiré l'attention de Manchester United et du Paris Saint-Germain. El Mundo Deportivo et The Mirror affirment ce mardi que les Red Devils lui ont fait une offre mais que le défenseur central l'a repoussée.

Cela ouvre grand la porte au Paris Saint-Germain. Les vice-champions de France ont d'autant plus de chances d'empocher la mise qu'ils possèdent en la personne de Kylian Mbappé une monnaie d'échange parfaite. Florentino Pérez ne dirait évidemment pas non à un départ de Varane (dont il tient le remplaçant avec David Alaba) plus une somme d'argent afin de récupérer le champion du monde.