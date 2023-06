Real Madrid, PSG - Mercato : Zidane en remet une couche sur Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Au regard des dernières informations, il semblerait que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid soit reportée d'un an. Les Merengue n'auraient pas les moyens de verser 200 M€ pour l'attaquant cet été et le PSG veut de toute façon conserver son joyau, même s'il tient à le faire prolonger pour ne pas le voir partir libre dans un an. Le natif de Bondy arrivera donc dans la capitale espagnole en 2024. Et à ce moment-là, il pourrait croiser Zinédine Zidane, pressenti pour prendre la suite de Carlo Ancelotti sur le banc des Merengue.

"Bien sûr qu'on a envie de l'entraîner !"

En tout cas, le champion du monde 98 a redit ce jeudi à L'Equipe combien il aimerait un jour entraîner le natif de Bondy, au cours du lancement d'une initiative avec Electronic Arts et son complexe Z5 pour permettre à des enfants issus de quartiers défavorisés de jouer gratuitement : "Quand vous êtes entraîneur et qu'il y a un joueur comme lui, bien sûr qu'on a envie de l'entraîner ! Il peut se passer plein de choses. Ça pourra se faire un jour. C'est un joueur qui porte bien le maillot de l'équipe de France. En tout cas, je suis admiratif de ce qu'il fait. C'est beau, c'est fort". Zidane avait déjà tenu des propos élogieux envers Mbappé dimanche dernier dans Téléfoot...

La fiche de Kylian Mbappé

Zinédine Zidane a lancé le 21 juin une initiative avec Electronic Arts pour qu'un terrain de son complexe Z5 soit ouvert gratuitement à des enfants défavorisés. L'occasion pour lui d'évoquer cette initiative et son désir de diriger un jour Kylian Mbappé https://t.co/oRgITyTxKB pic.twitter.com/5g9yPs5Q5T — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 29, 2023

