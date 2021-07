Real Madrid, RC Lens - Mercato : un ancien grand joueur a détourné Varane du PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Après une décennie au Real Madrid, Raphaël Varane semble avoir des envies d'ailleurs. Le champion du monde a en effet refusé une proposition de prolongation de contrat, ce qui devrait conduire à un transfert durant l'été puisqu'il ne lui reste plus qu'une année chez les Merengue. Florentino Pérez préfèrerait le conserver mais il ne crachera sur les quelque 50 M€ qu'il devrait recevoir en retour, lui qui rêve encore de recruter Kylian Mbappé cet été.

Varane a été contacté par Manchester United et le PSG, entre autres. Il se serait mis d'accord avec les Red Devils, même si les négociations entre les deux clubs sont loin d'avoir abouti. Devenu un consultant vedette en Angleterre après avoir porté pendant 12 ans la tunique de MU, Rio Ferdinand a assuré hier qu'il avait contacté Varane pour le convaincre de refuser toutes les autres offres et de venir du côté d'Old Trafford. "Already have done" (je l'ai déjà fait), a répondu Ferdinand à un fan sur les réseaux sociaux, qui lui demandait s'il ne pourrait pas contacter le Français pour le convaincre de venir.

'Agent' Rio Ferdinand has texted Raphael Varane in bid to lure him to Man united https://t.co/A0ySELw0Jm — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) July 6, 2021