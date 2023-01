Real Madrid, Stade Rennais - Mercato : le Bayern Munich nargue les Merengue pour Mathys Tel

Recruté l'été dernier à prix d'or au Stade Rennais (plus de 20 M€), Mathys Tel (17 ans) est en train de faire son trou au Bayern Munich. Joker de Julian Nagelsmann, le jeune Français a déjà marqué 4 buts en seulement 12 apparitions et 347 minutes jouées.

Ces derniers jours, une rumeur a circulé en Bavière : le Real Madrid – qui était intéressé au cas du jeune attaquant au moment du transfert d'Eduardo Camavinga – aurait tout fait pour faire capoter la vente de Tel au Bayern.

Invité par Sport1 à répondre à cette rumeur, le directeur sportif Hasan Salihamidzic a préféré en rire : « Le Real Madrid a essayé de détourner le transfert de Mathys Tel? Je n’en sais rien, et je m’en fiche (rires) Nous sommes heureux d’avoir Mathys et il nous apportera beaucoup de joie, j’en suis sûr. C’est un talent de haut niveau ».

