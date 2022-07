Real Madrid : un nouveau joueur à un milliard dans l'effectif d'Ancelotti ?

À l'instar de son coéquipier Vinicius, ou même de ce qui s'est fait au FC Barcelone avec Pedri et bientôt Gavi, Rodrygo Goes verra sa clause libératoire s'élever à un milliard d'euros après sa prolongation au Real Madrid. Le nouveau contrat ne devrait pas tarder à être paraphé par la pépite brésilienne que Florentino Perez a voulu protéger avec ce montant "anti-cheikh".

C'est ABC qui annonce la signature imminente de la prolongation de Rodrygo à la Casa Blanca. L'obligation actuelle du Brésilien court jusqu'en 2025, le Real aimerait conserver l'ancien de Santos jusqu'en 2028 . Son salaire devrait également passer de quatre à sept millions d'euros par an, voire huit selon ses performances.

Acheté pour 45 millions il y a 3 ans, Rodrygo ne s'est pas encore clairement imposé chez les Merengue mais pourtant, il a l'entière confiance des dirigeants madrilènes. Son doublé éclair face à city restera mémorable, la saison à venir est peut-être celle de la révélation pour le joueur de 21 ans comme cela a été le cas cette année avec Vinicius.

Rodrygo announces that he’s set to sign new contract with Real Madrid: “Yes, I’m gonna extend the contract. Real Madrid is my dream”, told ABC. ⚪️🤝 #RealMadrid



New contract will be valid until June 2028. €1B release clause. pic.twitter.com/dhhudDAG6Y