Real Madrid : Zidane, Pochettino ou un autre ancien Merengue plutôt que Raul pour remplacer Ancelotti

Alors que le nom de Raul, actuel coach de la Castilla, est évoqué après de plus en plus d'insistance en cas de départ de Carlos Ancelotti, pisté par la sélection brésilienne, l'ancien attaquant ne serait pas du dout une priorité pour son président Florentino Pérez.

Selon El Larguero, les trois pistes prioritaires mènent à Zinedine Zidane, à Mauricio Pochettino et à l'ancien madrilène Xabi Alonso. Et selon la même source, il n'est pas encore acquis qu'Ancelotti parte. A suivre...

🎙️ Informa @antonmeana



🇧🇷 En Brasil no sondean otros nombres que no sea el de Ancelotti



✖️ El Real Madrid no puede garantizar su continuidad ni desmentir los rumores que llegan desde Brasil



✅ Zidane, Xabi Alonso y Pochettino son nombres con más opciones que Raúl



Hilo 👇 pic.twitter.com/sNMe8fivdD