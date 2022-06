Real Madrid, PSG - Mercato : l’échec Mbappé digéré grâce à un crack de Manchester City ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avec la prolongation de Mbappe le ciel est tombé sur la tête des Madrilènes mais leur mercato ne s'est pas effondré, loin de là. Au contraire les dernières saisons sans recrutement à économiser pour leur recrue phare, servent finalement à assurer l’avenir de l’équipe en doublant les postes des cadres vieillissants de l’effectif.

Un 9 dans le viseur

Le prochain poste à doubler est celui de Karim Benzema et le premier prétendant est un grand nom puisqu’il s’agit de Gabriel Jesus. Le buteur manque de temps de jeu à City et va rester un peu plus dans l’ombre avec l’arrivée de Erling Haaland et éventuellement Julian Alvarez. Carlo Ancelotti, qui n’a aucune confiance en Luka Jovic ni Mariano Diaz, a jeté son dévolu sur l’international brésilien.

Le chouchou d’Ancelotti, compliqué pour le Real

Malgré qu’il ait les faveurs du technicien italien, le dossier de Gabriel Jesus pose des problèmes aux dirigeants du Real. Le club de la Maison Blanche veut un buteur qui accepte le rôle de remplaçant, de préférence un vétéran expérimenté, et sur un contrat d’un ou deux ans. Jesus veut du temps de jeu, il a 25 ans, et un contrat longue durée.

Ça ne matche pas entre le crack de Manchester City et les critères demandés par le Real. Mais Gabriel Jesus étant capable de jouer à tous les postes de l’attaque, le club pourrait-il faire une exception pour satisfaire son coach ?

Yann Noailles

Rédacteur