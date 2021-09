Stade Rennais : Camavinga a éjecté deux cracks du Real Madrid et s’est fixé un objectif ambitieux

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Eduardo Camavinga est en train de réussir pleinement son adaptation au Real Madrid. À peine arrivé à la Casa Blanca, le milieu de terrain (18 ans) a déjà été buteur et passeur décisif, le tout en deux bouts de match ! « J'ai été un peu surpris par son adaptation pour être honnête, a avoué Carlo Ancelotti en conférence de presse. On connaissait ses qualités physiques et techniques mais il a de la personnalité et du caractère sur le terrain. Il a une forte personnalité. Il ne se soucie pas de ce qui se passe, il a confiance en ses capacités. »

Aux yeux de son entraîneur, Camavinga serait ainsi déjà passé devant Isco, titulaire en début de saison, et Marco Asensio grâce à ses qualités plus défensives. Selon L’Équipe, l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais a été agréablement touché par l’accueil reçu dans le groupe merengue et s’est rapproché de Rodrygo et Vinicius.

Les deux Brésiliens ont eux aussi vécu ce petit déracinement au même âge et avec lesquels il partage les mêmes centres d’intérêt. Mieux, Camavinga a déjà commencé son apprentissage de l’espagnol et s’est fixé comme objectif de comprendre et parler correctement le castillan d’ici à deux ou trois mois !

