Stade Rennais - Mercato : le coup bas de Camavinga au PSG pour signer au Real Madrid

À un an de la fin de son contrat avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a rejoint le Real Madrid contre un chèque de 31 millions d'euros. Alors que le milieu de terrain français a paraphé un contrat de six ans avec les Merengue, soit jusqu'en juin 2027, les dessous de son transfert ont fuité.

Selon les informations du média madrilène AS, Eduardo Camavinga, qui a inscrit ce jeudi son premier but avec l'équipe de France Espoirs lors de la victoire face à la Macédoine du Nord (3-1), aurait refusé le Paris Saint-Germain cet été pour signer avec la Maison Blanche, qui est le club de ses rêves. Et ce malgré que le PSG lui ai offert un salaire bien plus élevé que le club merengue.

Camavinga chooses Real Madrid over PSG.https://t.co/bBow8c3MD6 — AS English (@English_AS) September 3, 2021