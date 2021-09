Stade Rennais - Mercato : un ancien de L1 bientôt dans les pattes de Camavinga au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

C’est aujourd’hui qu’Eduardo Camavinga débutera pleinement son aventure au Real Madrid. Arrivé tard hier soir dans la capitale espagnole, l’ancien milieu du Stade Rennais sera présenté à partir de 12h30 et en profitera sans doute de l'aubaine pour dire tout le bonheur qu’il a d’avoir réalisé son rêve.

Camavinga (18 ans) devra en profiter parce que l’état de grâce pourrait ne pas trop durer. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid envisagerait en effet déjà de recruter un joueur bien connu de la Ligue 1 dès le mercato hivernal : Youri Tielemans (Leicester, 24 ans) !

Le journaliste de Sky Italia assure que les Merengue sont très intéressés par le profil de l’ancien joueur de l’AS Monaco, au même titre que le FC Barcelone et Manchester United. La polyvalence de l’international belge (comme Camavinga) et son côté leader seraient appréciés pour remplacer à terme Luka Modric et Toni Kroos.

Eduardo Camavinga est arrivé à Madrid. 🛬



Présentation demain.



📸 @FabrizioRomano pic.twitter.com/5MtCANETiu — Actu Foot (@ActuFoot_) September 7, 2021