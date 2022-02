Reims perd gros avant Nantes, Fofana souffre à Lens, nouveau coup dur pour Nice avant l’OM ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Nice : après Amavi, Atal forfait face à l'OM ?

Hier, on apprenait que Jordan Amavi serait absent plusieurs semaines en raison d'une entorse à un genou. Le latéral gauche, qui va manquer le match face à l’OM en Coupe de France, n’est malheureusement pas le seul niçois à être blessé. En effet, le latéral droit Youcef Atal, touché à l'épaule droite, face à Clermont, pourrait aussi manquer le rendez-vous face aux Phocéens. "Je ne connais pas encore le diagnostic et ses conséquences", a ainsi déclaré son entraîneur Christophe Galtier après le match.

Reims : 3 joueurs sur le flanc avant Nantes ?

Satisfait par le récital du Stade de Reims contre les Girondins de Bordeaux hier à Delaune (5-0), Oscar Garcia a reçu des mauvaises nouvelles avant le déplacement à Nantes dimanche (15h). Trois joueurs rémois, blessés, ont dû sortir en première période. Respectivement touchés aux ischio-jambiers droit et gauche, El Bilal Touré et Thomas Foket boitaient bas en quittant le stade. Pour Moreto Cassama, qui a reçu un coup sur le genou gauche, cela semble plus grave, « peut-être les croisés », selon son coach. Le milieu de Guinée-Bissau, qui rentrait tout juste de la CAN, portait une attelle et devait s’appuyer sur des béquilles pour marcher, à sa sortie du vestiaire. Sans Cassama, pisté par le FC Nantes au mercato, la fin de saison de Reims serait plus compliquée, même si son remplaçant, Marshall Munetsi, a inscrit un doublé.

Brest : Belaïli rate ses débuts

La première de l'Algérien face au Stade Rennais était très attendue mais, comme on pouvait s'y attendre, il a souffert, dans une position de milieu gauche où il a surtout subi les vagues des Rouge et Noir en première période. Replacé en soutien de l'attaquant en début de deuxième période, il n'a pas été plus en vue et a même été remplacé par Ivan Cardona (60e). Belaïli fait partie des Flops de L’Équipe, qui lui a attribué la note médiocre de 3/10.

RC Lens : Fofana en souffrance

3/10, c’est également la note obtenue par Seko Fofana suite à la défaite logique du RC Lens hier à Lorient (0-2). « C'est le capitaine, le taulier d'un RC Lens habituellement conquérant, et, surtout, un sacré bon joueur. Mais hier, l'international ivoirien n'a jamais pesé dans l'entrejeu, commettant des erreurs de transmissions inhabituelles et ne dégageant pas sa puissance habituelle, analyse le quotidien sportif. Plus haut en fin de match pour essayer de revenir, il fut totalement impuissant. »

