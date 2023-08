Rennes annonce une recrue, Todido perd patience à Nice, enquête après AC Ajaccio - Bordeaux

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

RC Strasbourg : deux nouvelles recrues attendues ?

Suivi par le RC Strasbourg depuis plus d'un an, Yerson Chacon pourrait signer en Alsace. Selon des sources vénézuéliennes citées par L’Équipe, le RCSA négocie avec le Deportivo Tachira pour acheter l'ailier international de 20 ans, sous contrat jusqu'en décembre 2024. La saison dernière, il a été impliqué sur neuf buts (quatre réalisations, cinq passes) en 17 matches de Championnat. Son compatriote Fernando Basante (20 ans, Monagas) serait également visé.

Girondins : Guion souffle, le pire a été évité à Ajaccio

Les supporters des Girondins ont encore fait parler d’eux, hier soir à Ajaccio (0-0), en bravant l’interdiction de déplacement émise par la préfecture de Corse-du-Sud. Le match a été interrompu 55 minutes après que des incidents ont éclaté, faisant des blessés côté bordelais. À la fin du match, David Guion est revenu sur les incidents : « J’ai évidemment repensé à Rodez, j’avais la crainte que le match s’arrête. Mais je me suis concentré sur le sportif avec l’objectif de garder les joueurs concernés. Ce n’est pas facile de gérer ce genre de pause. Ça m’a aussi permis de regarder les 10 minutes entières du début de match. » À la suite des incidents, le parquet d'Ajaccio a confirmé l'ouverture d'une enquête pour « violences aggravées au sein d'une enceinte sportive ». Cinq personnes ont été hospitalisées en urgence.

OGC Nice : Todibo veut être fixé sur son avenir

Courtisé par plusieurs clubs de standing cet été, Jean-Clair Todibo n'est pas encore assuré de rester à l'OGC Nice cette saison. Selon Nice Matin, le défenseur international tricolore souhaiterait éclaircir définitivement son avenir dans les prochains jours. Une dernière approche n'est pas à exclure.

MHSC : un ailier ghanéen visé ?

Selon DSport, Bernard Tekpetey (25 ans) serait dans le viseur du Montpellier HSC. L’ailier ghanéen évolue à Ludogorets et pourrait voir le club héraultais débourser 2,5 millions d’euros cet été. Des négociations doivent se poursuivre cette semaine entre les différentes parties.

Stade Rennais : un latéral signé, Ndombélé ciblé ?

Selon L’Équipe, Rennes et Manchester City ont un accord de principe pour le transfert de Jérémy Doku, certainement la vente la plus importante de l’histoire du Stade Rennais, autour de 65 millions d’euros. L’ailier balge passera demain sa visite médicale chez les champions d’Europe. Par ailleurs, le club breton a officialisé l’arrivée de Naguida Aboubakar. Le latéral camerounais, amené à équiper la réserve dans un premier temps, s’est engagé jusqu’en 2028. Selon Fabrice Hawkins, le club breton a fermé la porte à un départ d’Arthur Theate et s’est enfin renseigné au sujet de Tanguy Ndombélé, au même titre que Galatasaray. Tottenham veut vendre son milieu et aimerait récupérer entre 15 et 20 M€, somme jugée trop haute par le SRFC. Les Spurs ont repoussé Fenerbahçe et devraient en faire de même avec Nottingham. L’ancien milieu de l’OL. n’exclut pas de rester à Londres.

