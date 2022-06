Rennes dégraisse, Monaco recrute, ça s'accélère pour Ekitike, un ancien Rennais à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Stade Rennais : Faes in, deux départs bientôt actés ?

Alors que Nayef Aguerd est attendu à West Ham pour s’engager sous peu, le Stade Rennais pourrait avoir trouvé son remplaçant puisque le dossier Wout Faes avance dans le bon sens avec le Stade de Reims. En parallèle, Ouest France assure que deux prêts sont à l’étude : Andy Diouf et Loum Tchaouna. Les deux Bretons pourraient prendre la direction du Havre en L2.

AS Monaco : un médecin dégoté, un attaquant remuant très bientôt ?

Pour succéder à Sylvain Blanchard, arrivé à l’AS Monaco en janvier 2021, L’Équipe croit savoir que le club de la Principauté va recruter Fabrice Michel, jusqu'ici en poste au FC Sochaux. Au niveau de l’effectif pro, La Dernière Heure avance que l’ASM lorgne Largie Ramazani, qui a brillé à Almeria la saison dernière avec 8 réalisations et 1 passe décisive en 30 matches. L’attaquant belge, plusieurs fois convoqué avec les Espoirs, pourrait faire l’objet d’une offre asémiste dans les prochains jours.

Clermont : un latéral gauche arrive

A la recherche de deux latéraux gauche, Clermont en a trouvé un premier en la personne de Neto Borges. Le Brésilien de 25 ans évoluait la saison dernière à Tondela (D1 portugaise). Latéral très offensif, il a passé sa visite médicale et s'est engagé pour trois saisons. On notera enfin qu’il avait également reçu des marques d'intérêt de Grèce, de Turquie, de Pologne et de son ancien club d'Hammarby.

RC Strasbourg : forte concurrence pour Dagba

Sur les traces de Colin Dagba au mercato, le RC Strasbourg va devoir éloigner une très forte concurrence pour le latéral droit du PSG. Selon Foot Mercato, quatre autres clubs s’intéressent à lui cet été : Villarreal en Liga, l'Eintracht Francfort et Mayence en Bundesliga et enfin Leeds United. Le Racing a toutefois établi des premiers contacts...

Stade de Reims : le dossier Ekitike s’accélère

Blessé la semaine dernière lors du tournoi Maurice Revello, remporté par la France devant le Venezuela (2-1) à Toulon, Hugo Ekitike va mieux mais ses pépins physiques ont retardé son départ du Stade de Reims. Selon Fabrizio Romano, Newcastle espère maintenant conclure l'accord cette semaine après un nouveau contact avec son agent. Les discussions avec d’autres attaquants que lui se poursuivront en parallèle mais le spécialiste des transferts fait savoir que toutes les parties sont désormais confiantes pour un dénouement positif.

Girondins : Boye vers Bordeaux ?

Les Girondins de Bordeaux ont lancé les grandes manœuvres pour préparer une équipe compétitive en Ligue 2 la saison prochaine. Selon Sports World Ghana, le FCGB pourrait proposer un contrat d’une saison plus une supplémentaire en option à John Boye, défenseur central ghanéen de 35 ans. Le Ghanéen est notamment passé par le Stade Rennais, le FC Metz ou encore la Turquie et est à ce jour libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Fayha en Arabie Saoudite en janvier dernier.

EXCLUSIVE: French Ligue 1 side Bordeaux in race to sign Ghana defender John Boye https://t.co/GhYC2tmvdR pic.twitter.com/1idsVGCIjq — footballghana (@Footballghana3) June 13, 2022

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.



Adrien Deschepper

Rédacteur