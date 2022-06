Rennes galère pour l’après Aguerd, Kompany snobe Nice, M’Baye Niang change de crèmerie

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Une promotion interne à Lorient pour l'après-Pélissier ?

Mohamed Toubache-Ter a lancé une petite bombe en assurant qu'une tempête se préparait à Lorient, faisant allusion à l'avenir de Christophe Pélissier. L'entraîneur avait pourtant été conforté dans ses fonctions par son président, Loïc Féry, après un exercice 2021-22 où le maintien avait été arraché difficilement. Malgré les éclaircissements demandés par les supporters du FCL, l'insider en est resté là avant de profiter d'un autre message pour assurer que le successeur de Pélissier devrait être Régis Le Bris, entraîneur de la réserve lorientaise depuis 2015. A 46 ans, l'ancien défenseur connaîtrait sa première expérience chez les professionnels, lui qui a fait ses classes chez les jeunes à Wasquehal, Rennes et Lorient depuis qu'il a raccroché les crampons en 2003.

Guermouche prolonge à Montpellier

Apparu à trois reprises sur les pelouses de L1 lors de l'exercice qui vient de s'achever, le jeune attaquant Yanis Guermouche (21 ans) a signé hier mardi une prolongation de contrat avec Montpellier. La durée n'a pas été précisée. Celui qui a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en 12 matches avec la réserve a déclaré sur le site officiel du MHSC : "Je suis très heureux et très fier de prolonger dans ma ville. Après avoir goûté à mes premières minutes en professionnel, je souhaite en avoir plus. Maintenant, à moi de travailler afin de gagner encore plus de temps de jeu".

Stade Rennais : les pistes Faes et Jae en stand by

Alors que Neyf Aguerd va bientôt quitter le Stade Rennais pour signer à West Ham pour une somme colossale (35 M€ ?), Florian Maurice est déjà lancé à la recherche de son successeur. Parmi les cibles creusées figure Wout Faes. Selon Ignazio Genuardi, notre spécialiste mercato, le stoppeur belge est ciblé par Sassuolo en Serie A mais semble attiré par la Premier League. De son côté, Kim Min Jae quittera Istanbul cet été. Fenerbahçe ne le bradera pas pour moins de 18 millions d’euros. Les offres les plus sérieuses sont venues du Stade Rennais, Naples et Everton.

AS Monaco : Badiashile vers l’Espagne ?

L’AS Monaco pourrait réaliser un nouveau gros coup au mercato estival. Après avoir vendu Aurélien Tchouaméni au Real Madrid pour près de 100 millions d’euros, bonus compris, le club de la Principauté pourrait transférer Benoît Badiashile (21 ans). Hier soir, le journaliste Diego Plaza Casals a révélé à l’antenne d’El Chiringuito que le défenseur central français intéresse le Séville FC, qui a vu partir Diego Carlos à Aston Villa et risque de perdre Jules Koundé (FC Barcelone, Chelsea et Newcastle sont sur les rangs).

Clermont : un nouveau gardien débarque

Après avoir officialisé ce lundi l'arrivée du latéral gauche brésilien Neto Borges, le club auvergnat a recruté engagé Mory Diaw. En fin de contrat avec Lausanne-Sport, le gardien franco-sénégalais constituait depuis plusieurs semaines une piste prioritaire pour le CF63. Formé au PSG, qu'il a quitté en 2015, le portier de 28 ans a signé pour deux ans, plus une année en option. Le Clermont Foot avait aussi pensé à Paul Bernardoni, prêté par Angers à Saint-Étienne lors de la seconde partie de saison, mais la piste n'a pas abouti.

OGC Nice : Kompany signe à Burnley

Relégué en Championship (D2 anglaise), Burnley a annoncé l'arrivée de Vincent Kompany comme entraîneur. Libre depuis le mois dernier et son départ d'Anderlecht, l’ancien international belge était pressenti pour prendre la succession de Christophe Galtier sur le banc de l’OGC Nice cet été. « Burnley est une équipe anglaise véritablement historique et c'est un honneur d'être nommé manager de l'équipe première. Je suis excité par le défi qui m'attend », a déclaré l’ex stoppeur de Manchester City.

Girondins : Niang change d'agent

Après avoir rejoint les Girondins de Bordeaux en janvier dernier, M’Baye Niang (27 ans) n’a pas pu empêcher la relégation du club aquitain en Ligue 2 en fin de saison. Actuellement en vacances dans son pays natal, l’attaquant sénégalais a été écarté en fin de saison pour « raison disciplinaire » et a décidé de changer d’agent. Selon une information relayée par Girondins4Ever, l’ancien buteur du Stade Rennais s’est engagé avec l’agence SPOCS. « On veut remettre M’Baye au-devant de la scène. C’est un joueur talentueux, a fait savoir le représentant Abdou Aziz Diagne. On travaille sur plusieurs aspects avec lui et sous peu le public va découvrir cela ».

Stade de Reims : un défenseur américain débarque

Kobi Henry, jeune défenseur central et international U20 américain, s’est engagé avec le Stade de Reims pour une durée de cinq ans. Le joueur âgé de évoluera dans un premier temps dans le groupe Pro 2 avant de penser à franchir les étapes pour postuler dans l’équipe fanion drivée par Oscar Garcia.

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Raphaël Nouet

Rédacteur