Résultat Euro 2021 : l'Angleterre étrille l'Ukraine (4-0) et affrontera le Danemark

Les Anglais avaient semble-t-il décidé de frapper vite et fort. Et dès la 4e minute de jeu ouvraient le score. Côté gauche, Sterling trouvait Kane dans le dos de la défense. Le buteur de Tottenham, en taclant sur la ligne des six mètres, parvenait à tromper le gardien ukrainien du pied droit. La suite e la rencontre allait permettre aux Anglais de dérouler et d'aggraver le score.

Au bout du compte, une victoire nette sur le score de 4-0, avec des bouts signés Maguire (46e), Kane, (50e) pour un doublé, et Henderson (63e). L'Angleterre est qualifiée pour les demi-finales.