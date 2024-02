Une ex star du LOSC a snobé le PSG, le favori de Riolo au rachat de Bordeaux, coup dur à Lens ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

OL : Yanga-Mbiwa règle ses comptes

Dans une interview au Parisien, Mapou Yanga-Mbiwa est revenu sur son passage très difficile à l'OL entre 2015 et 2020, lui qui vient de replonger avec le FC Istres... quatre ans après son dernier match au plus haut niveau : "Beaucoup de choses se sont produites à Lyon. J’ai gardé la tête haute. Sur les dernières saisons à l’OL, j’ai appris à me canaliser, à ne pas péter un câble. Je n’allais pas me laisser abattre, c’était un combat sur moi-même. À Lyon, j’ai été malheureux, j’étais au fond du trou. Je faisais ce qu’il fallait. Tous les jours, j’ai été carré, correct. J’apportais ce que je pouvais. Et je n’étais pas récompensé en retour sans connaître la nature exacte du problème".

MHSC : Sagnan ambitieux contre l'OM

Après avoir battu Metz (3-0) dans un match très important pour le maintien, le défenseur montpelliérain Modibo Sagnan, arrivé cet hiver en provenance d'Utrecht et auteur du deuxième héraultais dimanche, a affiché son ambition avec le match au Vélodrome dimanche : "Personnellement, je ne pouvais pas rêver mieux ! Arriver ici et marquer deux buts d’entrée... Non, franchement, je suis très heureux et, en plus, on prend les trois points, on est tous heureux et voilà on va profiter, on attend le prochain match ! On a eu une semaine longue, parce qu’on pensait vraiment à ce match contre Metz. Il fallait faire un bon résultat, un très bon résultat pour les distancer un petit peu et c’est ce qu’on a fait. Mais ce n’est pas fini ! On va avoir une nouvelle semaine longue, on va s’entraîner et on verra face à Marseille (sourire) !"

Ligue 1 : Rothen démolit Turpin

Dans son émission, hier sur RMC, Jérôme Rothen s'est payé Clément Turpin, qui s'est encore signalé de la pire des façons vendredi dernier lors de Lyon-Nice (1-0) en oubliant deux pénalties en faveur des Aiglons : "Il fait connerie sur connerie. Et encore une fois, cela a des incidences sur les résultats. Deux fois de suite, c’est contre Nice, cela tombe sur eux mais ça aurait pu tomber sur d’autres. Alors oui, c’est un mauvais arbitre ! Oui, il a le boulard ! Et oui, j’ai envie d’entendre les instances de l’arbitrage. On voulait que les arbitres viennent s’expliquer quand ils font une grosse erreur, ils sont où ? Ce que je ne comprends pas non plus, c’est qu’il n’y a aucune sanction. Ces mecs-là font connerie sur connerie, et tous les week-ends, ils arbitrent les meilleurs matches".

Mais aussi...

LOSC : Hazard a repoussé plusieurs fois le PSG

Interrogé dans le podcast de John Obi Mikel, Eden Hazard a joué franc-jeu sur son non transfert au PSG dans le passé. « Paris était le seul club à faire pression chaque été. J’ai toujours dit que mon club était Lille. Il n’était pas question de les rejoindre. Je tiens ma parole. L’argent n’entre pas en compte », a expliqué l’ancien crack du LOSC et du Real Madrid.

Girondins : Daniel Riolo se penche sur la vente

Daniel Riolo a évoqué la vente à venir des Girondins de Bordeaux. Avec un duo favori à ses yeux : Santiago Cucci et Michaël Benabou. « Il y a un très bon dossier, et j’aimerais bien que ce dossier aille au bout. C’est un dossier emmené par des français, avec des fonds américains, avec une ancienne légende du club, et un Président qui est français même s’il n’a pas un nom français, a-t-il affirmé dans des propos repris par Girondins4Ever. Bientôt, j’en dirai plus, mais comme là pour l’instant c’est l’histoire des gens qui ont accès à la data room, pour compter les sous, et savoir ce qu’il y a dans les caisses et tout ça… Mais ce projet me séduit, et je pense que ce serait une bonne chose pour Bordeaux. Un tandem français, avec une ancienne gloire du club, qui commente sur TF1, Bixente Lizarazu… Ce serait formidable qu’il soit dans ce coup-là. Ça relancerait le club. »

AS Monaco : Singo de retour à Lens ?

Adi Hütter est toujours sur la sellette à l’AS Monaco. Sauf retournement brutal de situation, l’Autrichien sera sur le banc dimanche à Lens (13h), où il jouera encore une partie de son avenir. Avec quelle équipe ? Selon L’Équipe, les retours de suspension d’Aleksandr Golovine et Wissam Ben Yedder sont attendus mais Thilo Kehrer et Maghnes Akliouche seront suspendus. À ces deux absences, il faut ajouter celle de Mohamed Camara, victime d’une vilaine blessure à un genou et

absent plusieurs semaines. Vanderson (quadriceps) et Krépin Diatta (psoas) manqueront aussi à l’appel à Bollaert.

La bonne nouvelle, c’est le retour espéré de Wilfried Singo, absent contre Toulouse en raison d’une douleur aux ischio-jambiers. Si le défenseur ivoirien est apte et si le coach de l’ASM fait confiance pour la troisième fois d’affilée au 4-3-3 vainqueur à Nice, le onze monégasque pourrait ressembler à cela : Köhn – Singo, Maripan, Salisu, Jakobs – E. Diop ou Ma. Coulibaly, Zakaria, Fofana – Minamino, Ben Yedder (cap.), Golovine. Mais Golovine pourrait aussi jouer au milieu, laissant l’aile gauche à Eliesse Ben Seghir.

Et enfin...

Stade de Reims : Ito contre-attaque en justice

Accusé d'agression sexuelle par deux femmes au Japon, Junya Ito a porté plainte contre les victimes présumées et réclame des dommages et intérêts : 200 millions de yens (1,2 million d'euros). « Il est extrêmement important de laver son nom le plus vite possible, la carrière d'un joueur étant courte », a déclaré son avocat Hirotaro Kato. Les faits qui sont reprochés au footballeur se seraient déroulés dans un hôtel d'Osaka en juin 2023, après un match entre le Japon et le Pérou, ont rapporté des médias nippons qui précisent que son préparateur physique est aussi accusé.

