Riolo calme Nice, Bordeaux gronde avant l’ASSE, Nicollin refuse la FFF !

Girondins : le vestiaire bordelais a tremblé à Amiens...

Si les Girondins de Bordeaux ont réussi à renverser le score d’un match pour la première fois de la saison hier à Amiens (2-1), des éclats de voix ont eu lieu dans le vestiaire à la mi-temps. « Ce qui s’est passé dans le vestiaire à la pause pour voir un Bordeaux très différent ? Encore une fois, on s’est gueulé dessus, parce que certes, on avait le ballon, mais on ne faisait pas forcément de jeu, on n’avançait pas… On ne se créait pas forcément d’occasions, franches en tout cas… C’est ce qui a été dit, et c’est ce qu’on a essayé de changer en seconde, a révélé Tom Lacpux dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Là, on a montré qu’on avait du caractère, et ça fait du bien. Maintenant, il faut garder la tête sur les épaules et il faut continuer à enchainer les matches. »

OGC Nice : Riolo attend encore de voir

Auteur d’une remontada spectaculaire sous la houlette de Didier Digard, l’OGC Nice a épinglé un nouveau cador dimanche à Louis II en croquant l’AS Monaco (3-0). Daniel Riolo applaudit le travail effectué par Didier Digar depuis le début de l’année civile mais reste sur ses gardes. « Bon ok Monaco est rincé mais Nice ça commence à avoir de l’allure. Mais avant de m’emballer je vais attendre Sheriff Tiraspol… le jeudi noir n’est pas digéré », a-t-il nuancé sur son compte Twitter.

SCO Angers : Bouhazama déjà dans l’Histoire de la L1

Comme le souligne Opta, le coach angevin Abdel Bouhazama (2 nuls, 8 défaites) est devenu ce week-end le premier entraîneur à remporter aucun ses 10 premiers matches de Ligue 1 depuis Thierry Laurey avec le Gazelec Ajaccio en 2015. « Le plan B qu'est la Ligue 2 doit être envisagé, a-t-il pesté après la défaite contre l’OL (1-3). On a encore fait preuve contre Lyon d'un peu de naïveté dans les deux surfaces. Je ne souhaite pas incriminer les garçons, qui essayent, font de bonnes choses. Ils ne font pas exprès de rater des occasions ou manquer des passes. Ils ont tellement envie de bien faire... Moi, je veux rester, je suis bien avec les garçons. C’est un héritage que j’ai eu. Quand je suis arrivé, le président avait bien intégré qu’on pouvait se maintenir ou descendre. La situation était compromise. Je l’ai acceptée en toute connaissance de cause. J’ai pris une équipe qui ne gagnait plus. On me juge sur deux mois. J’aimerais qu’on le fasse sur quelque chose que je construis. Sur le départ d’un projet de A à Z. »

Montpellier : Nicollin refuse la présidence de la FFF

Noël Le Graët vient de présenter sa démission à la tête de la FFF ce matin. Avant même cette décision, Romain Molina a affirmé que Vincent Labrune aurait notamment pensé à son ami de longue date, Laurent Nicollin, pour le remplacer à la présidence. Le président du MHSC aurait immédiatement refusé l’idée de se porter candidat. « Gros souci : beaucoup vont se féliciter de son départ, et essayent de sauvegarder le système (Labrune en tête). Ce serait la pire chose qui pourrait arriver au foot français. Une telle crise, de telles actes et on garde le statu quo sauf pour deux individus ? Méfiance... », ajoute le journaliste d’investigation.

ESTAC : une pétaudière s’est créée en interne !

Dans les bas fonds du classement de ligue 1 après 25 journées (19e), l’ESTAC s’est encore incliné dimanche à Ajaccio (1-2) et devrait avoir du mal à exister dimanche lors de la réception d’une équipe de l’AS Monaco giflée à Louis II par l’OGC Nice (0-3). En interne, la situation serait explosive. « Félicitations à certains dirigeants de Troyes, notamment le directeur sportif Vitali, pour avoir passé plus de temps à des règlements de compte interne que de s'intéresser à la situation du club, explique Romain Molina. Depuis le rachat par le City Football Group, c'est une pétaudière

RC Strasbourg : rien du tout avec Chelsea ?

Proche de Marc Keller, de qui il est l’ami de longue date, Pierre Ménès a donné quelques indications sur la rumeur d’un possible rachat du RC Strasbourg par Chelsea suite à une rencontre entre le président du Racing et Todd Boehly. « On annonce un rachat de Strasbourg par Chelsea alors qu’il n’y a absolument rien », a glissé le chroniqueur sur son blog. L’intéressé a néanmoins fait savoir que le RC Strasbourg, s’il devait nourrir plus d’ambitions en Ligue 1, devrait automatiquement passer par l’arrivée d’un nouvel actionnaire fortuné, les recettes du club étant déjà à leur plafond.

Face à Pierrot (3/3) : "On annonce un rachat de Strasbourg par Chelsea a... https://t.co/dFHoe3a3hp via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 27, 2023

AS Monaco : Golovin prolonge ! (officiel)

L'AS Monaco a officialisé ce lundi la prolongation de contrat d'Aleksandr Golovin. Le milieu offensif russe, arrivé à l'été 2018 à l'ASM en provenance du CSKA Moscou, a prolongé de deux saisons supplémentaires avec le club du Rocher, soit jusqu'en juin 2026.