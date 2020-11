Amical : France 0-2 Finlande (mi-temps)

S'il avait fait preuve d'un soupçon de réalisme, Marcus Thuram connaîtrait une première titularisation en équipe de France idyllique. L'attaquant de Mönchengladbach, fils de Lilian, a manqué deux énormes occasions après le quart d'heure de jeu. A la 16e minute, il a expédié une tête sur la barre finlandaise alors qu'il était en position très favorable et deux minutes plus tard, il n'a pas cadré une reprise par non-chalance.

Et alors que les Bleus étaient en plein one man show, c'est la Finlande qui a trouvé le chemin des filets, et plutôt deux fois qu'une ! A la 28e, Forss a ouvert le score, imité trois minutes plus tard par Valakari, qui a fait une Thauvin à Steve Mandanda ! Un scénario improbable qui sanctionne une drôle de première mi-temps à une équipe de France bis…