Amical : France - Finlande, les compos (1ère titularisation pour Thuram)

C'est une très belle histoire qui se dessine ce soir au Stade de France : Marcus Thuram (23 ans) va connaître sa première titularisation chez les Bleus, grâce à Didier Deschamps, qui a été le coéquipier de son père, Lilian, lors des années de gloire de la fin des années 90 et du début des années 2000.

Confronté à un mini-marathon de trois matches en six jours, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de faire tourner pour ce match amical. Le but étant de reposer ses titulaires en prévision du choc au Portugal de la fin de semaine et de ne pas mettre plus à mal des organismes très sollicités depuis le début de la saison.

France : Mandanda - Dubois, Zouma, Lenglet, Digne - Sissoko, Nzonzi, Pogba, Thuram - Giroud, Ben Yedder

Finlande : Joronen - O'Shaughnessy, Vaisanen, Kauko, Niskanen - Valakari, Ojala, Karjalainen, Schüller - Forss, Hamalainen