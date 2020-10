Amical : France - Ukraine, les compos (100e pour Giroud, Camavinga titulaire)

L'équipe de France débute une semaine à trois matches par la réception de l'Ukraine au Stade de France. L'enceinte dyonisienne ne peut accueillir que mille spectateurs, ce qui donne un cadre des plus étranges à cette rencontre amicale. Mais elle marquera tout de même Olivier Giroud, Eduardo Camavinga et Houssem Aouar. Le buteur de Chelsea parce qu'il fête sa 100e sélection, les milieux du Stade Rennais et de l'OL parce qu'ils sont titulaires pour la première fois en équipe de France.

France : Mandanda - Pavard, Lenglet, Upamecano, Digne - Tolisso, Nzonzi, Camavinga - Aouar - Martial, Giroud.

Ukraine : Bushchan - Konoplia, Zabarny, Mykolenko, Mykhaylichenko - Makarenko, Kharatin - Yarmolenko - Malinovskyi, Shaparenko, Zubkov.