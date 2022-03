Amical : les Bleus bousculés par la Côte d'Ivoire à la pause, Giroud soigne son retour

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans une chaude ambiance, les Eléphants ont ouvert la marque à la 19e minute par le gunner Nicolas Pépé d'une belle action collective.

La réponse des Champions du Monde n'a pas tardé et Olivier Giroud a signé son retour d'un 47e but en sélection de la tête sur un centre de Théo Hernandez (22e).

La partie est ensuite allée d'un but à l'autre avec des balles de 2-1 de chaque côté. En espérant que les 45 prochaines minutes soient du même acabit...

France 1 - 1 Côte d'Ivoire, mi-temps

A la pause ce vendredi soir au Vélodrome, l'équipe de France et la Côte d'Ivoire ne parviennent pas à se départager (1-1) en match amical. Olivier Giroud a signé son 47e but en Bleu et répondu à l'ouverture du score de Nicolas Pépé.