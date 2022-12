Argentine - France : l'arbitre de la finale est un souvenir douloureux associé au PSG pour Messi

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

C'est donc Szymon Marciniak qui officiera dimanche soir pour Argentine-France, en finale de la Coupe du monde. Hier, Actu Foot a révélé que le Polonais a dirigé l'une des deux seules finales (sur seize) perdues par Raphaël Varane dans sa carrière. C'était lors de la Supercoupe d'Europe 2018 face à l'Atlético Madrid (2-4). Pas un bon souvenir, donc. Mais, bonne nouvelle, pour Lionel Messi, c'est encore pire !

Deux des pires humiliations de la carrière de La Pulga se sont produites avec Marciniak aux commandes. Les deux remontent à 2016-17 et l'une est liée au PSG. L'homme au crâne lisse était en effet l'arbitre du 8e de finale aller de Champions League perdu 0-4 au Parc des Princes par le Barça de Messi. Une déroute en bonne et due forme, effacée quelques semaines plus tard lors d'une remontada de légende (6-1). Au tour suivant, Marciniak était encore là pour voir la Juventus étriller le FCB (3-0) à Turin. Et les Bianconeri avaient, eux, tenus bon au retour (0-0). Marciniak qui ne porte pas chance à Messi, pourvu que ça dure !