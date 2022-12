Equipe de France, Real Madrid : la mise au point d'un proche de Benzema sur le malaise chez les Bleus

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Alors que l'équipe de France affrontera ce dimanche l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 pour tenter de décrocher sa troisième étoile, Karim Benzema, qui a été contraint de déclarer forfait pour la compétition, est au centre de toutes les attentions pour avoir multiplié les posts énigmatiques sur les réseaux sociaux, renforçant le malaise qui a entouré son départ des Bleus.

"Benzema sera plus que jamais derrière les Bleus"

Sur son compte Twitter, l'ancien agent et proche de l'attaquant du Real Madrid, Karim Djaziri, est monté au créneau pour le défendre, assurant que l'ancien Lyonnais sera derrière les Bleus lors de la finale. "Je rappelle à certains que demain la France joue une finale de Coupe du monde, il faut être derrière tous les joueurs qui seront sur le terrain pour nous ramener une 3ème étoile et laisser tranquille Karim Benzema qui sera plus que jamais derrière les Bleus pour lui offrir le titre qui lui manque."

Je rappelle à certains que demain la France joue une finale de CDM,faut être derrière tous les joueurs qui seront sur le terrain pour nous ramener une 3 éme étoile et laisser tranquille @Benzema qui sera plus que jamais derrière les bleus pour lui offrir le titre qui lui manque🎖️ — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 17, 2022

Pour résumer Sur son compte Twitter, l'ancien agent et proche de l'attaquant du Real Madrid, Karim Djaziri, a tenu à calmer le jeu concernant le malaise Karim Benzema chez les Bleus.

