Argentine - France : les joueurs de l’Albiceleste invités à fracasser Kylian Mbappé

Ce dimanche, l’Équipe de France affronte l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022. À cette occasion, Nestor Gorosito, l’entraîneur du club argentin de Gimnasia y Esgrima La Plata a invité les joueurs de l’Albiceleste à défoncer Kylian Mbappé, « Cuti (Cristian Romero), Ota (Otamendi), Paredes, il faut lui faire les cuisses à Mbappé et la poitrine si on peut aussi », a-t-il lâché sur Twitter, une référence à la façon de préparer la cuisson d’un poulet comme le rapporte Foot Mercato.

Mbappé, un traitement de faveur pas anodin…

Les Argentins rêvent de décrocher la troisième étoile, et un certain Kylian Mbappé inspirent la peur. Il y a 4 ans, lors d’un France-Argentine en 8es de finale de la Coupe du Monde 2018, le Bondynois avait éliminé l’Albiceleste en inscrivant un doublé (4-3). De plus, il y a quelques mois, le joueur du PSG a eu des propos maladroits pour TNT Sports Brasil.

« L’avantage qu’on a, les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matchs de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde on est prêt, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas encore ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que les dernières Coupes du monde, si vous regardez, les Européens gagnent toujours. », avait lancé la star des Bleus. Des propos qui avaient causé à l’époque de vives réactions en Amérique du sud notamment en Argentine…

Certains Argentins dépassent les limites…

Mbappé, tout comme ses coéquipiers de l’équipe de France, a été la cible d’un chant raciste de la part de supporters argentins : pic.twitter.com/kJHH2jPPvy — AJ+ français (@ajplusfrancais) November 17, 2022

Menaces, pressions, racismes… certains supporteurs argentins dépassent les limites pour tenter de déstabiliser l’Équipe de France et Kylian Mbappé. Certains fans sont tellement rancuniers contre les Français qu’ils lancent des attaques racistes sur Kylian Mbappé, « Propagez la rumeur, ils jouent en France mais viennent tous d'Angola. Que c'est beau, ils vont courir. Ils aiment les travestis comme ce p*tain de Mbappé. Sa mère est Nigériane, son père est Camerounais, mais sur le document, nationalité : française. », ont scandé des supporteurs argentins sur la chaîne TyC Sports. Depuis, la chanson tourne en boucle sur les réseaux sociaux, elle est reprise au Qatar, et en Argentine. Des propos lamentables… Espérons que le génie français rapporte de nouveau le titre mondial au nez de l’Albiceleste dimanche… Affaire à suivre !