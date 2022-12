Argentine - France : Omar Da Fonseca met en garde les Bleus, Eric Di Meco valide !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Dimanche, la France et l'Argentine s'affronteront en finale de Coupe du monde. Et selon Omar Da Fonseca, invité de Jérôme Rothen ce jeudi soir sur RMC, les Bleus doivent s'attendre à une grosse empoignade... « Les Français ont un léger avantage. Mais les Argentins vont chercher à intimider pour faire diminuer la qualité des Français », a prévenu l'Argentin.

Une opinion validée par Eric Di Meco, toujours sur RMC. « J’ai été surpris par l’intensité et l’impact mis par les Marocains qui avaient du jus. On s’est rendu compte qu’on pouvait être en difficulté. Les Argentins c’est un niveau au-dessus parce qu’ils ont le vice qui va avec et des qualités. Ils ont tiré les leçons d’il y a quatre ans et vont gommer cela et essayer de nous faire péter un câble. Je ne pense pas qu’on ait les armes pour répondre. Je pense qu’il ne faut pas rentrer dans ce genre de duels avec eux. On ne pourra pas lutter ».