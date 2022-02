ASSE, Equipe de France : au coeur de la tempête, Zouma compte un premier soutien

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Sale période pour Kurt Zouma ! Après avoir été filmé par son frère Yoan assenant quelques coups à son chat, le défenseur de West Ham et de l'équipe de France est dans l'oeil du cyclone.

Sanctionné par son club, lâché par son équipementier Adidas, branché par ses propres supporters, privé de ses animaux domestiques par la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), attaqué par les Fondations Brigitte Bardot et 30 Millions d'amis, menacé par deux champions UFC après ses actes et pointé du doigt par son sélectionneur Didier Deschamps, l'ancien Stéphanois continue de collectionner les coups durs.

Un coéquipier défend Zouma

En effet, Kurt Zouma a aussi été lâché par l'association Seed, dont il était l'un des ambassadeur. Il faut dire que Seed soutient des initiatives en faveur de la préservation de la santé, du soutien à l'éducation, de la protection de l'environnement et de la promotion du sport... ainsi que la cause animale. Dans un communiqué, l'association a justifié cette fin de collaboration : « La protection animale en particulier est un sujet prioritaire pour Seed et nous ne pouvons cautionner aucune maltraitance. Malgré son statut d'ambassadeur et son engagement au service de Seed que nous saluons, nous avons, d'un commun accord avec Kurt Zouma, décidé de mettre un terme à notre collaboration ».

Reste que, pour la première fois depuis le début de l'affaire, quelqu'un a pris publiquement la parole pour défendre Kurt Zouma... Et il s'agit de son coéquipier Michail Antonio qui, sans cautionner les actes du Français, remet les choses en perspective la gravité réelle des faits : « Pensez-vous que ce qu’il a fait est pire que le racisme? Il y a des gens qui ont été condamnés et pris pour racisme et qui ont joué au football après. Ils ont reçu une punition de huit matchs ou quelque chose comme ça, mais les gens demandent maintenant que des gens soient licenciés et perdent leur gagne-pain. Je dois juste poser cette question à tout le monde: est-ce que ce qu’il a fait est pire que ce que les personnes condamnées pour racisme ont fait? »