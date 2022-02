ASSE, équipe de France : la polémique Zouma pourrait polluer la vie de Didier Deschamps

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis la révélation des violences de Kurt Zouma envers son chat, tout le monde s'est déchaîné contre lui. Le défenseur a été sanctionné d'une amende de 300.000€ par West Ham mais aussi bien son manager, David Moyes, que le président de la FFF, Noël Le Graët, et le sélectionneur, Didier Deschamps, n'ont annoncé une mise à l'écart. Ce qui n'empêche pas certains de préparer un argumentaire dans le cas où cela arriverait. Son coéquipier chez les Hammers, Michail Antonio a fort justement rappelé que ce que Zouma a fait est moins grave que tenir des propos racistes et pourtant, ceux qui l'ont fait n'ont pas subi une telle tempête médiatique.

Le souci, c'est que sur les réseaux sociaux, la défense de Zouma prend une tournure nauséabonde. Une phrase tourne en boucle : "Kurt Zouma ne comprendrait pas la décision de Didier Deschamps et se demanderait pourquoi Ferland Mendy et Kingsley Coman sont toujours appelés alors qu'ils ont battu leurs femmes". Une phrase qui s'appuie sur une indiscrétion du Guardian. Sauf que, renseignement pris, le tabloïd n'a jamais écrit cette phrase. Il s'agit donc d'une tentative de la part de certains de crédibiliser leur pensée en s'appuyant sur un média reconnu. Ce faisant, ils risquent de polluer la vie de l'équipe de France alors que, encore une fois, personne dans le staff tricolore n'a dit que Kurt Zouma serait écarté en raison de ses actes...

