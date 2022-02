ASSE, équipe de France : Zouma dérape, une fondation menace et une politique sort ses griffes

Zapping But! Football Club Passe Gagnante

Le genre de coup de pub qu'aucun joueur n'aime connaître. Car Kurt Zouma a déclenché, et fort logiquement, une tempête médiatique en maltraitant son chat dans son domicile londonien. Et comme (trop) souvent avec les footballeurs, la scène a été filmée et s'est retrouvée à la Une du tabloïd The Sun la nuit dernière.

Depuis, l'ancien défenseur de l'ASSE et de Chelsea s'est excusé. Sans que cela calme la colère de milliers de défenseurs des animaux à travers le monde. On a ainsi appris que la Fondation 30 millions allait sans doute porter plainte et demandé qu'il soit suspendu chez les Bleus de Didier Deschamps. Autre réaction, celle de Marine Le Pen, passionnée de félins en tous genres et qui a passé un diplôme d'éleveuse de chats lors du premier confinement liée au Covid-19.

Sur Twitter, la candidate RN à l'élection présidentielle s'est exprimée. "C’est honteux. Je persiste à penser que ceux qui sont capables de cruauté à l’égard des animaux qui ne peuvent s’en défendre sont également capables de cruauté à l’égard des hommes. La violence n’est jamais anodine."

C’est honteux ! Je persiste à penser que ceux qui sont capables de cruauté à l’égard des animaux qui ne peuvent s’en défendre sont également capables de cruauté à l’égard des hommes. La violence n’est jamais anodine. https://t.co/f5cuW5JC7L — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 8, 2022