Equipe de France, ASSE, OM : Saliba à la place de Koundé contre l'Angleterre ?

Selon Adrien Ponsard, l'ancien attaquant de l'ASSE, chroniqueur pour But ! Saint-Etienne, la France a de bonnes chances de remporter une deuxième Coupe du monde consécutive. Mais le Stéphanois a tout de même des réserves, et il glisse une idée à l'oreille de « DD »...

« Depuis le début de la Coupe du monde, je me régale, nous a-t-il confié. Je prends beaucoup de plaisir à regarder des petites équipes comme le Japon et la Corée, et je vois bien la France aller au bout. C'est la meilleure équipe. Mbappé marche sur l'eau, Giroud marque aussi, Griezmann et Rabiot rayonnent au milieu. C'est structuré, c'est cohérent, il y a beaucoup de talents. La seule crainte, c'est le banc car il n'y a pas de bons remplaçants à part Coman. Et j'ai aussi un doute sur Koundé. Deschamps a eu raison de sortir Pavard, c'était normal, mais Koundé n'est pas rassurant.On n'a pas de latéral droit dans la sélection, c'est très surprenant, mais je me demande si Deschamps ne devrait pas laisser sa chance à Saliba. Quand je vois le match de Koundé contre la Pologne, les courants d'air qu'il a pris, je me dis que Saliba ne ferait pas pire. Et puis j'adore ce joueur. J'étais tellement déçu quand l'ASSE l'a laissé partir... » Fan de Saliba, Ponsard !