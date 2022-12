ASSE, OM : un adversaire de l’équipe de France encense un ancien des deux clubs

Samedi prochain, pour le choc entre la France et l’Angleterre en quarts de finale du Mondial, il y aura un duel entre des Gunners ! En effet, William Saliba va retrouver son coéquipier avec Arsenal, Bukayo Saka. L’attaquant des Three Lions a été interrogé à ce sujet en conférence de presse, « Je ne peux que dire du bien de William, il est impressionnant et son futur s'annonce brillant. Je suis impatient de le revoir. Je lui souhaite le meilleur, c'est un super mec. », a lancé le joueur de 21 ans.

Bukayo Saka was asked which of the French players, aside from Kylian Mbappe, he likes the most? 🤔



Saka: 'William Saliba' ❤️#AFC pic.twitter.com/A4M8gHkQRO