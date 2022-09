ASSE, Stade Brestois, équipe de France : des banderoles musclées anti-Le Graët ont vu le jour

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Grandes causes, gros effets. Et les informations publiées par So Foot, révélant de nombreux les dysfonctionnements au sein de la FFF, ont poussé certains supporters de clubs à entrer dans le débat. Dans leur viseur, un homme : Noël Le Graët, le président de la Fédération.

Sur le terrain de Guingamp, le fief du dirigeant breton, les supporters de Saint-Étienne ont allumé la première mèche avec une banderole pour le moins incisive, faisant référence à des massages supposément inappropriés du président à des salariés. La FFF a depuis porté plainte contre So Foot, pour diffamation, mais les supporters, eux, ont frappé fort. "À vouloir mettre du monde dans vos lits, vous vous êtes mis dans de beaux draps. Et vous, passerez-vous Noël à l'ombre ?", ont-ils écrit dans le parcage des visiteurs.

À Brest, battu par Ajaccio dans la journée, on a été encore plus direct, faisant cette fois référence à la rivalité entre le Stade Brestois et l'En Avant Guingamp. "Il n'y a pas que Brest que t'as voulu b...." Ambiance.