Belgique - France (2-3) : une révolte, des buts somptueux et un énième record pour Mbappé

L'équipe de France est revenue de loin, de très loin même en demi-finale de la Ligue des Nations face à la Belgique. Le plus logiquement du monde, les Bleus étaient menés 2-0 au terme de la première période avec des buts inscrits par Carrasco (37e) et Lukaku (41e). Mais c'était alors sans compter sur la rébellion des hommes de Deschamps au retour des vestiaires, accrocheurs et portés haut sur le terrain.

Sous la houlette de Kylian Mbappé, étincelant, ils allaient cumuler es occasions de but et revenir au score, tout d'abord, par Karim Benzema (62e) d'une frappe du gauche en pivot dans la surface de réparation. Sept minutes plus tard, après une faute de Tielemans sur Griezmann, l'arbitre de la rencontre sifflait logiquement pénalty et permettait à Mbappé, l'attaquant du PSG, d'offrir l'égalisations aux Bleus (2-2).

On se dirigeait alors vers la prolongation lorsque Theo Hernandez, d'une somptueuse frappe du gauche à vingt mètres sur son aile, trouvait la lucarne de Courtois après un centre fuyant de Pavard. Les Bleus s'imposaient au finish 3-2 et se qualifiaient donc pour la finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne.

Quant à Mbappé, il a battu ce soir un record de précocité. Titulaire, il est du même coup devenu le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus à atteindre le cap des 50 sélections. À 22 ans et 291 jours, Kylian Mbappé devance de plus de deux ans un certain Karim Benzema, qui avait fêté sa cinquantième sélection à 24 ans et 240 jours.