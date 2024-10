Belgique - France : Kolo Muani et les Bleus entretiennent le seum belge, les notes

Note du match : 11/20

Prestation très poussive des Bleus, méconnaissables en première période et qui ont eu la chance de rentrer au vestiaire à 1-1 dans un match dominé par les Diables Rouges et qui ont été un peu mieux en seconde période jusqu’à l’exclusion du capitaine Tchouaméni.

Homme du match : Randal Kolo Muani (7)

Les notes :

Maignan (7) : s’il ne peut rien sur la tête d’Openda à bout portant, le portier du Milan AC a sorti plusieurs grosses parades et intimidé Youri Tielemans sur son penalty raté (23ème). Taille patron avec un arrêt décisif dans le money-time en prime.

Koundé (5) : moins sollicité que son pendant à gauche Lucas Digne, le Barcelonais a vu son rayonnement offensif limité mais il a été plutôt sérieux défensivement.

Konaté (5,5) : sanctionné d’un carton jaune, le défenseur de Liverpool a quand même pas mal écopé ce soir. Notamment au cœur de l’orage où il a sorti plusieurs ballons chauds.

Saliba (4) : le Gunner n’était pas dans un grand jour. C’est lui qui glisse et provoque le penalty raté par Tielemans (22ème). C’est aussi lui qui couvre Loïs Openda sur l’égalisation (45ème+4). Plusieurs errements et beaucoup de glissades.

Digne (5) : sanctionné d’un carton jaune rapidement (7ème), le défenseur d’Aston Villa a souvent pris le bouillon face à la vitesse de Jérémy Doku. En grande difficulté en première période mais passeur décisif pour RKM en deuxième période (62ème).

Koné (5,5) : proche de son premier but en Bleu annulé par la VAR pour une main de Randal Kolo Muani au début de l’action (59ème), le milieu du Borussia Mönchengladbach a d’abord subi pendant une mi-temps avant de monter en régime et de mieux finir.

Tchouaméni (3) : le capitaine des Bleus n’a pas eu son rayonnement habituel à Bruxelles. Beaucoup de pertes de balle et une exclusion logique après un deuxième jaune sur Tielemans (76ème).

Guendouzi (4) : on l’avait quitté buteur contre l’Israël, le milieu de la Lazio a été titularisé et, à l’image du milieu français, il a plutôt subi. Remplacé par Camavinga (74ème).

Dembélé (4) : « Dembouz » n’a pas eu beaucoup de bons ballons exploitables en contre-attaque. Un match compliqué pour lui. Remplacé par Fofana (79ème), suite à l’exclusion de Tchouaméni.

Kolo Muani (7) : le Parisien est méconnaissable quand il croise la Belgique. Ce lundi, il a transformé le penalty du 1-0 (35ème) après la main de Wout Faes et trompé de la tête Casteels sur un centre parfait de Digne (62ème). Clinique, il est le meilleur buteur des Bleus en 2024 (6 réalisations). Remplacé par M.Thuram (90ème+3).

Barcola (5) : l’ancien Lyonnais a réveillé des Bleus endormis en étant le premier à solliciter Casteels (24ème). Impliqué dans la construction du but du 2-1 mais on attend quand même plus de lui. Remplacé par Nkunku (74ème).

🇫🇷 La France a remporté chacun de ses 7 derniers matchs contre la Belgique 🇧🇪 en compétition officielle. #BELFRA — Stats Foot (@Statsdufoot) October 14, 2024