Coupe du monde : 19 joueurs de L1 encore en lice, Harit réagit à la qualification du Maroc, Georgina Rodriguez se paye Santos

La Ligue 1 a encore 19 joueurs à la Coupe du monde

On connait les huit équipes présentes en quarts de finale de la Coupe du Monde et ils sont encore quelques uns en Ligue 1 à pouvoir prétendre à la victoire finale le 18 décembre. La liste complète :

PSG (8/11) : Kylian Mbappé (FRA), Nuno Mendes, Danilo et Vitinha (POR), Neymar et Marquinhos (BRE), Achraf Hakimi (MAR), Lionel Messi (ARG).

AS Monaco (2/6) : Youssouf Fofana et Axel Disasi (FRA).

OM (2/5) : Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout (FRA).

Stade Rennais (2/8) : Steve Mandanda (FRA), Lovro Majer (CRO).

SCO Angers (2/2) : Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal (MAR).

OL (1/2) : Nicolas Tagliafico (ARG).

Stade Brestois (1/1) : Achraf Dari (MAR).

Toulouse FC (1/1) : Zakaria Aboukhlal (MAR).

Six clubs ont perdu tous leurs représentants en huitièmes de finale : le RC Lens, le LOSC, Montpellier, Strasbourg, Clermont et Reims. Grâce à l'invité surprise marocain, Angers, Brest et Toulouse sont toujours là avec leurs quelques représentants.

Maroc : Harit réagit à la qualification des Lions de l'Atlas

Sur son compte Twitter, le milieu offensif de l'OM, Amine Harit, forfait pour la Coupe du monde en raison d'une grave blessure au genou, a réagi à la qualification du Maroc en quart de finale. "Je suis trop heureux et trop frustré à la fois. Bravo mes frères c’est magnifique on vous aime !"

Portugal : Santos dément tout problème avec CR7

Au micro de RTP, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, qui a décidé de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc lors de la large victoire contre la Suisse (6-1) en 8e de finale, a démenti tout souci avec son capitaine. "Il n'y a aucun problème entre Fernando Santos et le capitaine de l'équipe nationale, nous sommes amis depuis de nombreuses années. Je l'ai déjà expliqué, cette affaire a été complètement réglée et il a donné l'exemple d'un grand capitaine."

Portugal : Georgina Rodriguez enrage contre Santos

De son côté, la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, n'a guère apprécié que son mari fasse banquette, comme elle l'a confié sur son compte Instagram. "Félicitations Portugal ! Pendant que les 11 joueurs chantaient l'hymne, tous les objectifs étaient braqués en toi. Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les supporters n’ont cessé de te réclamer et de crier ton nom. J'espère que Dieu et ton cher ami Fernando continueront à nous tenir la main et nous faire vibrer une nuit de plus."

Portugal : Pepe s'offre un record

Buteur face à la Suisse (5-1), le défenseur central portugais, Pepe, est lui devenu, à 39 ans et 283 jours, le joueur le plus âgé à marquer en phase à élimination directe de Coupe du monde, comme nous l'apprend l'indicateur Opta.