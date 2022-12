Coupe du Monde : l'arbitre de France – Pologne connu, CR7, Suarez et Cavani dérapent, Renard vers la Belgique ?

On connait l'arbitre du prochain France – Pologne dimanche (16 heures) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. La FIFA a désigné le vénézuélien Jesus Valenzuela (39 ans). Expérimenté, le Sud-américain a déjà arbitré une rencontre dans ce Mondial : Angleterre – Etats-Unis (0-0).

L'information est signée Nabil Djellit (France Football). Auteur d'un grand Mondial avec l'Arabie Saoudite où il est en contrat jusqu'en juin 2027, Hervé Renard intéresse de belles sélections. Organisateur de la Coupe du Monde, le Qatar a coché le nom du Français mais c'est surtout en Belgique, pour remplacer Roberto Martinez, que son nom prend le plus de poids. Quand on sait que le Savoyard a fait part de son rêve de prendre une Nation avec le potentiel pour gagner des titres...

Titulaire lors de Brésil – Cameroun vendredi soir, l'ancienne gloire du PSG et du FC Barcelone Dani Alves est devenu le plus vieux joueur de l'histoire de la Seleçao à disputer un match de Coupe du Monde (39 ans). Une belle marque de longévité.

Eliminée de la Coupe du Monde pour un but, l'Uruguay n'a pas digéré l'arbitrage de cette Coupe du Monde. En larmes sur le banc à l'issue de la rencontre, Luis Suarez, qui vivait son dernier Mondial, a clairement accusé la FIFA face aux médias de son pays.

«La FIFA est toujours contre l'Uruguay. Les gens de la FIFA et les arbitres doivent donner des explications. Je vois un penalty pour Edi (Cavani) car le défenseur le découpe et met son corps en avant. Pas d'excuse, mais des choses surréalistes se passent pendant cette Coupe du monde. L'Uruguay doit avoir plus de pouvoir, car la FIFA est toujours contre nous».

Edinson Cavani n'a pas parlé face aux micros des journalistes, ce qui ne l'a pas empêché de fracasser l'écran de la VAR de colère. Très classe ...

Agacé des rumeurs sur sa prétendue relation avec la femme de l'ancien rémois Predrag Rajkovic, Dusan Vlahovic ne s'est pas contenté d'envoyer valser les bruits de couloirs en conférence de presse. Buteur face à la Suisse, la star de la Juve a fêté sa réalisation d'un geste obscène en Mondovision. Il aurait clairement pu s'en passer...

