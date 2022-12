Coupe du monde : le Japon fait encore sensation, l'Allemagne éliminée !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Le Japon a battu l'Espagne (2-1) ce jeudi soir. Morata avait ouvert le score, mais Doan a égalisé en début de deuxième mi-temps et dans la foulée Tanaka a donné l'avantage au Japon. Pendant ce temps l'Allemagne a battu le Costa Rica (4-2). Gnabry a ouvert le score en début de rencontre et Tejeda a égalisé à l'heure de jeu. Peu après, Musiala, à deux reprises, et Rudiger ont trouvé les montants de Navas. Le Costa Rica a mené 2-1 grâce à Vargas, ce qui le qualifiait au détriment de l'Espagne, mais Havertz a égalisé dans la foulée avant d'inscrire un doublé. Fullkrug a ajouté un 4e but.

Ces résultats permettent aux Japonais de terminer à la première place de leur groupe. Ils affronteront la Croatie en 8e de finale.Ce sont les Espagnols qui terminent à la deuxième place. Ils retrouveront le Maroc. Quant aux Allemands, ils sont éliminés !