Coupe du monde : Modric console un crack du Real Madrid, Cristiano Ronaldo défendu, déjà un rebond pour Luis Enrique ?

Tite et Van Gaal quittent leur poste

Après six ans à la tête de la Seleçao, Tite a annoncé ce vendredi qu'il ne continuerait pas à la tête de la sélection du Brésil. Pas vraiment une surprise compte-tenu de l'élimination précoce du quintuple vainqueur de la Coupe du monde et grand favori de l'édition 2022 mais l'ancien coach des Corinthians a coupé l'herbe sous le pied de sa fédération avant un probable licenciement. Louis Van Gaal a également annoncé son départ après la défaite des Pays-Bas face à l’Argentine.

Le beau message de Modric à Rodrygo

Coéquipier de Rodrygo au Real Madrid, Luka Modric a eu une pensée pour le jeune Brésilien, qui a manqué son penalty lors de la séance de tir au but sur Croatie – Brésil (1-1, 4-2) en précipitant l'élimination des Dalmates : « Je suis sûr que Rodrygo sortira plus fort de ça. Ce sont des choses qui arrivent. On rate tous... »

Portugal : Özil monte au front pour Cristiano Ronaldo

Agacé par les attaques contre Cristiano Ronaldo, Mesut Özil est sorti du silence pour défendre son ancien partenaire au Real Madrid. Sur son compte Twitter, l'international allemand a dégainé contre la presse qu'il juge trop négative à l'égard du quintuple Ballon d'Or :

« Les médias essaient juste d’obtenir des clics, et des experts qui n’ont plus de carrière veulent juste attirer l’attention avec son grand nom et essayer de le faire paraître mauvais.Il a bientôt 38 ans, alors quelle est la surprise qu’il ne marque plus 50 buts par saison ? Chaque fan de football devrait être heureux de l’avoir vu jouer un football de classe mondiale pendant 20 ans. Je ne pense pas que quelqu’un de la nouvelle génération pourra égaler ses chiffres. Il restera à jamais dans sa propre catégorie. Tout le monde devrait montrer plus de respect à l’un des plus grands athlètes de l’histoire du sport ».

Maroc : Regragui et « tous les trucs de Harvard là »

Sélectionneur de l'équipe du Maroc, Walid Regragui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin alors que son équipe est en quart de finale de la Coupe du Monde ce samedi face au Portugal : « L'euphorie est passée. Là, on veut gagner contre le Portugal. Ce qu'on a fait, c'est bien. Mais aller plus loin, c'est mieux. On n'est pas encore sur notre nuage. On n'a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics, des expected goals et tous les trucs de Harvard là... »

Face à la Seleçcao, l'ancien Grenoblois n'est pas certain de pouvoir aligner deux de ses cadres : Nayef Aguerd et Achraf Hakimi, lequel n'ont pas participé au dernier entraînement hier pour cause de blessure.

Espagne : Luis Enrique entre l'Atlético Madrid et Manchester United

Tout juste limogé de son poste de sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique a déjà des pistes pour rebondir. Selon AS, l'ancien coach du Barça pourrait se retrouver sur le banc de l'Atlético Madrid en cas de départ de Diego Simeone à l'été 2023 ou à Manchester United où le néerlandais Erik ten Hag est contesté.

Directeur général des Colchoneros, Miguel Angel Gil Marin a déjà commencé le travail de drague : « Je l'apprécie beaucoup sur le plan personnel et professionnel. Je pense qu'il a le talent pour entraîner n'importe quelle équipe de notre ligue. Il est clair qu'il s'additionne pour tout le monde. Pour les médias, pour les joueurs et pour les clubs, car il offre des performances. Je pense que c'est bien ».