Coupe du monde : plus de peur que de mal pour Cristiano Ronaldo !

Resté aux soins hier, Cristiano Ronaldo a participé à l'entraînement du Portugal ce jeudi, à la veille du match contre la Corée du Sud. De quoi rassurer puisque le sélectionneur portugais, Fernando Santos, avait annoncé un peu plus tôt que Cristiano Ronaldo était incertain pour la rencontre.

Déjà qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar, la Seleção doit conforter face aux Coréens sa première place du groupe H. Fernando Santos devrait faire tourner, alors qu'il a déjà perdu trois titulaires, tous blessés depuis l'ouverture de la Coupe du monde : Danilo Pereira, Nuno Mendes et Otavio.

