Coupe du monde : Szczesny provoque Mbappé et perd un pari avec Messi, encore un carton d'audience pour les Bleus

France - Pologne : Szczesny défie Mbappé

Malgré sa défaite ce mercredi contre l'Argentine (0-2), la Pologne s'est qualifié pour les 8es de finale où elle affrontera l'équipe de France. Quatre jours avant ce choc, le gardien polonais, Wojciech Szczesny, a affirmé en zone-mixte qu'il était la clé pour arrêter Kylian Mbappé, déjà auteur de trois buts depuis le début du Mondial. "La clé pour stopper Mbappé ? Moi-même !".

Pologne - Argentine : Szczesny a perdu un pari avec Messi

Par ailleurs, Wojciech Szczesny a révélé qu'il avait parié avec Lionel Messi lors de Pologne - Argentine (0-2) que l'arbitre de la rencontre n'allait pas accordé le pénalty aux Argentins, qu’il a lui-même provoqué en mettant sa main dans le visage du septuple Ballon d’Or. "On a parlé avant le pénalty et je lui ai dit que je pouvais parier 100 euros qu’il ne le donnerait pas. Donc j’ai perdu le pari avec Messi. Je ne sais pas si c’est autorisé à la Coupe du monde, je vais peut-être même être banni pour cela", a raconté le portier de la Juventus Turin, qui ne compte honorer son pari. "Je m’en moque. Je ne vais pas non plus le payer. Il s’en fout de 100 euros. Oui, je pense qu’il n’en a pas besoin."

France - Tunisie : encore un carton d'audience pour les Bleus

Malgré que les hommes de Didier Deschamps étaient déjà qualifiés pour les 8es de finale, le match entre l'équipe de France et la Tunisie, perdu par les Bleus (0-1), a encore signé une grosse audience. En effet, 8,84 millions de téléspectateurs ont regardé la rencontre sur TF1. Ce qui représente 61,7% de part d’audience sur l’ensemble du public âgé de 4 ans et plus (64,4% pour les Français de moins de 50 ans).

Mexique : Tata Martino n'est plus le sélectionneur de la Verde

Malgré sa victoire ce mercredi décrochée contre l'Arabie saoudite (2-0), le Mexique ne verra pas les 8es de finale de la Coupe du monde. Ce qui a coûté son poste au sélectionneur mexicain, Tata Martino. En conférence de presse, l'ancien entraîneur du FC Barcelone a acté son départ, assurant que son contrat avait "expiré lorsque l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre." "Je ne pouvais rien dire du tout aux gens parce que je suis le plus responsable de cette terrible déception et de cette frustration que nous avons. En tant que responsable de cela, qui cause beaucoup de tristesse, j'assume pleinement la responsabilité de ce grand échec.", a-t-il poursuivi.