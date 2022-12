Croatie - Brésil : on sait pourquoi Neymar n'a pas tiré lors de la séance de tirs au but

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Battu ce vendredi aux tirs au but par la Croatie (1-1, 4-2 t.a.b.), le Brésil a été éliminé en quart de finale de la Coupe du monde 2022. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur de la Seleçao, Tite, a expliqué pourquoi Neymar n'a pas tiré lors de la séance de tirs au but. "Il était le cinquième tireur. Le cinquième tir au but est le plus décisif, le plus dur à tirer. Celui qui le tire a la plus grosse pression."