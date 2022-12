EN DIRECT

Ce samedi après-midi (16 heures, sur TF1 et beIN Sports 1), la Croatie et le Maroc s'affrontent au Khalifa Stadium à l'occasion du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2022. Que vous soyez pro-Dalmates ou supporters des Lions de l'Atlas, But ! Football Club vous accompagne sur cette petite finale surprise.