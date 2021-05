Equipe de France : Benzema devrait bien être dans la liste des 26 !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

C'était une rumeur, c'est presque officiel. Selon Le Parisien, depuis quelques minutes, Karim Benzema va bel et bien effectuer son retour en équipe de France pour l'Euro. Réponse définitive ce soir avec l'annonce officielle de Didier Deschamps.

Voici les propos du Parisien : "Selon nos informations, Karim Benzema devrait bien figurer, ce soir, parmi les 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour l’Euro (11 juin-11 juillet). Plus de cinq après sa dernière apparition en sélection, le joueur du Real Madrid, 33 ans, va donc, bel et bien, renouer le fil de son histoire internationale(...)La France va donc s’avancer équipée d’une arme offensive supplémentaire avec Karim Benzema (81 sélections, 27 buts) dans ses rangs. Et déjà tous les amoureux des Bleus salivent, par avance, de sa future association avec Kylian Mbappé. Adversaires en clubs, à l’hiver 2018, puis à l’automne 2019, les deux hommes parlent sur le terrain un langage commun : celui du talent."