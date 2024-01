Equipe de France : Didier Deschamps rend hommage à Mario Zagallo

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Didier Deschamps a rendu hommage à Mario Zagallo. “Le Professeur” est hier à Rio de Janeiro, une légende (2 Coupe du Monde remportée en tant que joueur 1958 et 1962 et 2 autres en tant qu’entraîneur en 1970 et 1994).

"Nous avions un point commun"

Didier Deschamps était un admirateur du Brésilien, lui qui a défié son équipe en 1998. "Nous avions un point commun, l'amour inconditionnel de notre équipe nationale, a-t-il expliqué sur ses réseaux. Mario Zagallo a consacré une immense partie de sa vie au Brésil. J'adresse mes respectueuses pensées à la famille et aux proches de ce très grand joueur et de cet immense entraîneur, ainsi qu'à tous nos amis brésiliens dans la peine".

🇧🇷 La légende brésilienne Mario Zagallo s’est éteinte vendredi à l’âge de 92 ans. Didier Deschamps a tenu à lui rendre un vibrant hommage. https://t.co/DeCJnValEz — RMC Sport (@RMCsport) January 6, 2024

