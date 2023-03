Equipe de France, FC Nantes : Claude Simonet s'est éteint

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Triste nouvelle que celle annoncée par L'Equipe, ce mercredi : Président de la FFF entre 1994 et 2005 et associé au premier sacre français en Coupe du monde en 1998, Claude Simonet est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 92 ans. « Si le dirigeant reste associé au sacre des Bleus lors de la Coupe du monde 1998, il a cumulé de multiples casquettes tout au long de sa carrière, rappelle le média. D'abord trésorier du District de Loire-Atlantique (1970-1974), il était devenu vice-président délégué chargé des finances du FC Nantes (1972-1984). Au sein de la 3F, il a notamment fait partie de la commission des jeunes (1976-1978), et de celle des finances (1976-1984). »