Equipe de France : la ministre des Sports appelle Noël Le Graët à démissionner et menace !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

A 18h, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a tenu une conférence de presse pour commenter la mission d'inspection dont les conclusions ont été rendues publiques. Au cours d'une allocution de plus d'une demi-heure, elle a conclu en demandant à Noël Le Graët de quitter son poste de président de la FFF. Et dans le cas où le Breton s'accrocherait à son poste, elle assure avoir des moyens pour l'y inciter (pour rappel, les Etats n'ont pas le droit de s'impliquer directement dans la vie des Fédérations sous peine d'exclusion des compétitions de la part de la FIFA).

"Le tandem composé de Noël Le Graët et de Florence Hardouin a permis le redressement de la Fédération. Mais il y a eu une succession de crises depuis quelques années. La plus importante s'est cristallisée au moment de la Coupe du monde 2018 et dans les mois qui ont suivi. Le comité exécutif n'a pas réussi à surmonter ces difficultés. Dans les mois qui viennent, nous aurons besoin d'une FFF forte. Les instances devront jouer leur rôle. Cette crise doit permettre à la 3F de repartir du bon pied. Une procédure encadrée est en cours contre Florence Hardouin. Je n'ai pas à la commenter. Concernant Noël Le Graët, compte tenu de tous les éléments du rapport, il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour représenter le football français. Il doit prendre les bonnes décisions dans les jours à venir. S'il ne le fait pas, d'autres voies existent. D'autres cordes de rappel pourront être activées."