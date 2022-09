Equipe de France : Le Graët réagit à la rumeur d'un départ anticipé

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

En fin d'après-midi, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre : Noël Le Graët aurait l'intention de démissionner de son poste de président de la FFF lors de l'assemblée générale du 7 janvier 2023. C'est le Breton lui-même qui aurait fait cette confidence à des présidents de district. Mais ces derniers n'étaient toutefois que moyennement convaincus. L'un d'eux pensait même qu'il s'agissait d'un stratagème de l'ancien patron de Guingamp pour voir s'il avait toujours la cote alors que son image vient d'être sérieusement écornée par les révélations de So Foot sur son attitude condamnable envers ses collaboratrices...

Eh bien, selon L'Equipe, Noël Le Graët n'aurait aucune intention de démissionner et voudrait aller au terme de son mandat, en 2024 ! Et le quotidien national est une source fiable puisqu'il est proche du patron de la 3F, preuve en est qu'il n'a pas relayé les informations de So Foot... «Je n'ai jamais dit cela, s'est offusqué Le Graët. Ceux qui l'ont répété ont mal compris. Je n'ai pas du tout d'intention d'arrêter. Si ma santé reste stable, si je vais bien, il n'y a absolument aucune raison que j'arrête. Je suis très bien à mon poste et tout le monde m'aime bien. J'ai la chance d'être apprécié.» Mais peut-être que les révélations chocs promises par Romain Molina finiront par avoir raison d'un personnage très contesté et qui promet depuis des années de se retirer... pour mieux se présenter en sauver de la Fédération.