Equipe de France, PSG, Real Madrid - Mercato : Deschamps ne se mouille pas sur l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les matchs de Ligue des Nations du mois de juin prochain. Sans grande surprise, le sélectionneur de l’Équipe de France a convoqué l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Le coach des Bleus a bien évidemment été interrogé sur l’avenir du joueur parisien et n’a pas voulu se mouiller.

Deschamps a pris position dans ce dossier : « Kylian, il annoncera sa décision quand il le décidera. C'est peut-être un feuilleton, pour vous, mais à partir du moment où ça ne nous pose pas de problème de par son attitude et son attachement à l’Équipe de France, moi ça ne me pose aucun problème. Ça le regarde lui et son entourage. C’est son choix. Sur ça, je ne donne jamais de conseils, un avis tout au plus »

Didier Deschamps le sélectionneur préfère-t-il Mbappé au Real Madrid ou au Paris Saint-Germain ?



"Kylian Mbappé est français, avec l'Équipe de France, je ne donne jamais de conseils ou d'avis, c'est sa décision. Il y a d'autres français en fin de contrat qui vont bouger" pic.twitter.com/FTqMyKVjd5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 19, 2022

Pour résumer Présent en conférence de presse, ce jeudi, Didier Deschamps s’est exprimé sur l’avenir du buteur parisien Kylian Mbappé. Le sélectionneur des Bleus ne souhaite pas interférer avec l’avenir du joueur du PSG et ne lui a donné aucun conseil.

Adam Duarte

Rédacteur